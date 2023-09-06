Приложение Lookout для людей с нарушениями зрения стало доступным на украинском языке
Со среды, 6 сентября, приложение Lookout, работающее на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь людям с недостатками зрения, расширило поддержку на 11 новых языков, включая украинский
Об этом сообщили в блоге Google.
Отмечается, что в 2018 году Google запустила приложение Lookout, которое работает на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь людям с недостатками зрения легче выполнять ежедневные задания.
"С сегодня Lookout сможет помочь еще большему количеству людей, поскольку мы расширяем поддержку на 11 новых языков, включая украинский", - говорится в сообщении.
При использовании приложения на украинском языке люди могут воспользоваться 3 разными режимами:
- Режим текста лучше всего подойдет, когда вам нужно прочитать вслух небольшое количество текста, например, при сортировке визитных карточек или писем;
- Режим документа поможет сделать снимок и озвучить целые страницы текста в текстовом формате или в Google Документах;
- Режим исследования использует компьютерное зрение для идентификации объектов вокруг вас, что может быть особенно полезным, если вы попали в незнакомое место и хотите знать, что именно вокруг вас, например, мебель или домашний любимец.
"Вы также можете получать доступ к дополнительным режимам, используя приложение на некоторых других языках, в том числе на английском. Приложение работает лучше всего на устройствах с более чем 2 ГБ оперативной памяти, работающих на Android 6.0 или более поздних версиях", - добавили в сообщении.
- В приложении Действиедобавили возможность отправлять копию студенческого билета в учреждения и компании, например, для того, чтобы получить скидку.
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