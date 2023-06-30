Приложение для знакомств Tinder покинуло российский рынок

Об этом пишут российские СМИ.

Приложение больше не доступно в магазинах Play Market и AppStore, а при попытке зайти в приложение пользователям высвечивается сообщение об ошибке и просьба зайти позже.

При этом сообщается, что в аккаунт программа войти пока позволяет, однако пользоваться основными функциями пользователи из РФ не могут.