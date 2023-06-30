Приложение для знакомств Tinder покинуло российский рынок
С пятницы, 30 июня, приложение для знакомств Tinder больше не доступно на территории России
Об этом пишут российские СМИ.
Приложение больше не доступно в магазинах Play Market и AppStore, а при попытке зайти в приложение пользователям высвечивается сообщение об ошибке и просьба зайти позже.
При этом сообщается, что в аккаунт программа войти пока позволяет, однако пользоваться основными функциями пользователи из РФ не могут.
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Ранее владелец Tinder Match Group заявлял , что 30 июня приложение для знакомств покинет российский рынок. В сообщении говорилось, что это для того, чтобы "защищать права человека".
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