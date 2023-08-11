Об этом сообщает в интервью AIN руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

Отмечается, что 19,4 млн. – это уникальные идентификационные номера (РНУКПН), которые входили в систему по крайней мере один раз. Количество установленных приложений значительно больше - более 44 млн.

"Но это не валидная цифра, потому что люди меняют или теряют смартфоны, удаляют и устанавливают приложения назад", – объясняет Баник.

Также на портале "Дия" создано еще более 4 млн кабинетов.

"Расскажу важную метрику, которую постоянно отслеживаю, - аудитория старше 55 лет составляет 23%. Эти люди так же пользуются доступными функциями: подавались на обмен лампочек, получили поддержку, загружали COVID-сертификаты. Для нас важно это видеть, поскольку мы ориентируемся на mobilefirst-историю и хотим делать приложение, удобное для всех", - отмечает руководитель по развитию электронных услуг.

Баник добавил, что украинцы старше 55 лет активно заходят и на портал, когда там появляются необходимые им функции, как: субсидии, трудовой стаж, пенсионные услуги.