Приложение "Дия" установили почти 20 млн украинцев, более 4 млн пользуются сайтом
Около 20 млн украинцев установили на свои смартфоны приложение "Дия". Это не считая более 4 млн кабинетов на портале, где также доступны различные функции
Об этом сообщает в интервью AIN руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.
Отмечается, что 19,4 млн. – это уникальные идентификационные номера (РНУКПН), которые входили в систему по крайней мере один раз. Количество установленных приложений значительно больше - более 44 млн.
"Но это не валидная цифра, потому что люди меняют или теряют смартфоны, удаляют и устанавливают приложения назад", – объясняет Баник.
Также на портале "Дия" создано еще более 4 млн кабинетов.
"Расскажу важную метрику, которую постоянно отслеживаю, - аудитория старше 55 лет составляет 23%. Эти люди так же пользуются доступными функциями: подавались на обмен лампочек, получили поддержку, загружали COVID-сертификаты. Для нас важно это видеть, поскольку мы ориентируемся на mobilefirst-историю и хотим делать приложение, удобное для всех", - отмечает руководитель по развитию электронных услуг.
Баник добавил, что украинцы старше 55 лет активно заходят и на портал, когда там появляются необходимые им функции, как: субсидии, трудовой стаж, пенсионные услуги.
- В июне на портале "Дия" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
- Кроме этого, с 21 июня у Дия появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
- 2 августа в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
- Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о расширении государственной программы ипотечного кредитования "еОселя" для большего количества украинцев. Подать заявку можно в Дия.
- 4 августа стало известно, что моряки в Украине смогут получать онлайн квалификацию. Электронная копия документа будет отображаться в личном кабинете, а оригинал можно будет получить после рейса.
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