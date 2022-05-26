Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинское приложение стало лучшим в категории "Local Solution" и "Digital Design".

"Жюри конкурса высоко оценило кейс, как одно приложение меняет жизнь целой страны. Уже 2,5 года мы трансформируем философию государственных услуг. Чтобы вместо бесконечной бюрократии все было несколько кликов в смартфоне", - написал министр.

Проект ДияCity вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.

Украина получила две награды в области кибербезопасности CYBERSEC Award.

Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сделать "Дию" международным приложением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb