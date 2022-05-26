Приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards
Украинский портал "Дия" получил две награды на всемирно известной британской премии в сфере дизайна и рекламы D&AD Awards
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинское приложение стало лучшим в категории "Local Solution" и "Digital Design".
"Жюри конкурса высоко оценило кейс, как одно приложение меняет жизнь целой страны. Уже 2,5 года мы трансформируем философию государственных услуг. Чтобы вместо бесконечной бюрократии все было несколько кликов в смартфоне", - написал министр.
- Проект ДияCity вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.
- Украина получила две награды в области кибербезопасности CYBERSEC Award.
- Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сделать "Дию" международным приложением.
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