Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей - с канадской провинцией Манитоба", - рассказал министр.

Федоров отметил, что отныне попавшие в провинцию украинцы смогут получить местное водительское удостоверение без очередей прямо в приложении. Подобные переговоры продолжаются и в других странах.

"Ведем переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран. Чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в Дии, где бы они ни находились", - добавил чиновник.

Будущее, по его словам, за цифровизацией, поэтому Украина станет трендсеттером.

Напомним, в этом году в Дии впервые состоялось голосование за победителя Нацотбора Евровидения.

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