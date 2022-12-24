Приложение Дия начало работать в Канаде. Продолжаются переговоры еще в 14 странах
В одной из провинций Канады, Манитоба, в украинском приложении можно получить местное водительское удостоверение
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей - с канадской провинцией Манитоба", - рассказал министр.
Федоров отметил, что отныне попавшие в провинцию украинцы смогут получить местное водительское удостоверение без очередей прямо в приложении. Подобные переговоры продолжаются и в других странах.
"Ведем переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран. Чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в Дии, где бы они ни находились", - добавил чиновник.
Будущее, по его словам, за цифровизацией, поэтому Украина станет трендсеттером.
- Напомним, в этом году в Дии впервые состоялось голосование за победителя Нацотбора Евровидения.
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