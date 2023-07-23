Приложение ChatGPT для Android станет доступно уже на следующей неделе
Компания OpenAI анонсировала приложение ChatGPT для Android – оно станет доступным уже на следующей неделе
Об этом говорится в Twitter компании.
Отмечается, что уже сегодня пользователи могут предварительно предзагрузить приложение.
"Анонс ChatGPT для Android! Приложение станет доступным для пользователей на следующей неделе, вы можете предварительно заказать его в магазине Google Play уже сегодня", - говорится в заявлении.
- Аналитическая компания Similarweb сообщила , что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.
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