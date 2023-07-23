Приложение ChatGPT для Android станет доступно уже на следующей неделе

Об этом говорится в Twitter компании.

Отмечается, что уже сегодня пользователи могут предварительно предзагрузить приложение.

"Анонс ChatGPT для Android! Приложение станет доступным для пользователей на следующей неделе, вы можете предварительно заказать его в магазине Google Play уже сегодня", - говорится в заявлении.