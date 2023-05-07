Прилепин очнулся и рассказал подробности покушения на него

Вечером в воскресенье, 7 мая 2023 года, то есть на следующий день после теракта в Telegram-канале пропагандиста было опубликовано сообщение, написанное от первого лица. В нем раскрыты новые детали покушения на его жизнь.

"Погиб мой родной человек, работавший моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша (Злой) Шубин (бывший боевик "ЛНР" и вагнеровец, коллаборант из Украины, - ред.). Бесстрашный солдат, и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ есть неразбериха. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом", - заявил Прилепин.

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Он добавил, что "потерял сознание минуты на три, пришел в себя и подполз к выбитому лобовому стеклу".

"Подбежали селяне, помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину (губернатору Нижнегородской области РФ, - ред.), что сразу направил вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в сознании. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сказали, что мины были две. Но этот тип (исполнитель покушения, - ред.) испугался и сразу скрылся после взрыва первым. Если бы взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", – продолжил пропагандист.

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"Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва", - отметил Захар Прилепин.

При этом предварительная информация за 6 мая о якобы потере им одной ноги пока не подтверждается.