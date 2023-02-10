Прикрывали побег оккупантов из Харьковщины: 13 террористов "ЛНР" приговорили к 13 годам заключения
По материалам СБУ, 13 лет за решеткой проведут 13 боевиков "ЛНР", прикрывавших побег российских оккупантов из Харьковщины
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленников пленили во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 13 лет тюрьмы.
По данным следствия, приспешниками РФ являются жители Луганщины, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам "народной милиции ЛНР" накануне полномасштабного вторжения.
Таким образом, они "откликнулись" на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой "общей мобилизации" на временно захваченной территории региона.
В частности, известно о четырех бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений, среди них.
Отмечается, что после 24 февраля прошлого года "мобилизованные" вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).
СБУ также отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины.
- Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении эксочителю Службы безопасности, возглавившему карательные органы РФ в оккупированной части Херсонщины.
- 9 февраля сообщалось, что Служба безопасности сообщила о подозрении в госизмене рабочему Укрзализныци: мужчина корректировал ракетные удары по Киеву и работал на спецслужбу РФ.
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