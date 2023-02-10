Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленников пленили во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 13 лет тюрьмы.

По данным следствия, приспешниками РФ являются жители Луганщины, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам "народной милиции ЛНР" накануне полномасштабного вторжения.

Таким образом, они "откликнулись" на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой "общей мобилизации" на временно захваченной территории региона.

В частности, известно о четырех бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений, среди них.

Отмечается, что после 24 февраля прошлого года "мобилизованные" вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).



СБУ также отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины.