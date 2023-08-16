Прикрыл царапины: в Херсоне мужчина ездил в авто с наклейками флага и герба РФ
В Херсоне мужчине, который ездил на автомобиле с наклейками флага и герба РФ, объявили официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий, вредящих госбезопасности Украины
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
"Недавно в социальных сетях получил огласку материал о мужчине, который передвигался по дорогам областного центра на автомобиле с наклейками в виде флага государства-агрессора. На поиск указанного транспортного средства были ориентированы все экипажи полиции Херсонщины", - рассказали полицейские.
Патрульная полиция заметила и остановила указанный ЗАЗ-Ланос на одной из улиц Херсона. Инспекторы действительно зафиксировали наклеенный на бампере флаг и герб страны-агрессора с надписью "ХерсонЪ".
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №1 (Днепровское) Херсонского районного управления полиции. Также о происшествии сообщили сотрудники СБУ.
"В ходе беседы с полицейскими 73-летний водитель объяснил, что повредил бампер и такими наклейками прикрыл царапины. Правоохранители провели осмотр автомобиля и изъяли наклейки с флагом и гербом государства-агрессора. Мужчину доставили в отдел полиции для установления его личности и проверки", - пишет полиция Херсонской области
Гражданин является жителем Тягинки Бериславского района. Сотрудники СБУ объявили мужчине официальное предупреждение о недопустимости дальнейших противоправных действий, вредящих госбезопасности Украины, и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за преступления против основ национальной безопасности.
"В случае продолжения противоправной деятельности действия мужчины будут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины", - отмечает полиция.
- Во вторник, 15 августа, Служба безопасности Украины задержала жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с россиянами и организовывал правовую работу "Почта Херсон" в соответствии со стандартами РФ.
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