Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Недавно в социальных сетях получил огласку материал о мужчине, который передвигался по дорогам областного центра на автомобиле с наклейками в виде флага государства-агрессора. На поиск указанного транспортного средства были ориентированы все экипажи полиции Херсонщины", - рассказали полицейские.

Патрульная полиция заметила и остановила указанный ЗАЗ-Ланос на одной из улиц Херсона. Инспекторы действительно зафиксировали наклеенный на бампере флаг и герб страны-агрессора с надписью "ХерсонЪ".

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №1 (Днепровское) Херсонского районного управления полиции. Также о происшествии сообщили сотрудники СБУ.

"В ходе беседы с полицейскими 73-летний водитель объяснил, что повредил бампер и такими наклейками прикрыл царапины. Правоохранители провели осмотр автомобиля и изъяли наклейки с флагом и гербом государства-агрессора. Мужчину доставили в отдел полиции для установления его личности и проверки", - пишет полиция Херсонской области

Гражданин является жителем Тягинки Бериславского района. Сотрудники СБУ объявили мужчине официальное предупреждение о недопустимости дальнейших противоправных действий, вредящих госбезопасности Украины, и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за преступления против основ национальной безопасности.

"В случае продолжения противоправной деятельности действия мужчины будут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины", - отмечает полиция.