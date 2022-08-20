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Главная война с Россией Прикрыл собой четырех побратимов, а сам погиб. Пастор-капеллан, киборг из ДАП Олег Маринченко пал в бою на Херсонщине

Прикрыл собой четырех побратимов, а сам погиб. Пастор-капеллан, киборг из ДАП Олег Маринченко пал в бою на Херсонщине

20 августа, 2022 суббота
21:51
война с Россией Олег Маринченко

Евангельский христианин-баптист Олег Маринченко, еще с 2014 года воевавший с Россией и служивший капелланом и парамедиком, отдал жизнь за Украину. Это произошло на Херсонщине

Соответствующее заявление распространило Капелланское служение Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦ ЕХБ).

"Наш брат, парамедик, военный капеллан, киборг ДАПа - Олег Архитектор (Маринченко) погиб от прямого попадания российской мины большого калибра в блиндаж, где как раз и находился и оказывал неотложную помощь раненым братьям по оружию. Сложил свою душу ради спасения друзей своих", – говорится в сообщении.

Дополнительные подробности приводит член Нацсовета по телевидению и радиовещанию в 2015-2020 годах Сергей Костинский, воевавший с Маринченко в одном подразделении.

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"Во время очередного минометного обстрела мина пробила блиндаж, и осколки забрали его жизнь. Своим телом он закрыл и тем самым спас жизнь четырем собратьям... В начале войны он уже был тяжело ранен. Мог не возвращаться в роту. Но ответственность перед братьями , перед Богом, не оставили ему выбора. Месяц назад он пришел в наш взвод. За этот месяц стал одним из нас. Близким Другом. Наставником. Врачом. Благодаря ему мы начали регулярно собираться на общую молитву. Перед командировкой мы так же молились вместе. Последним его словом перед уходом в Вечность было слово "Аминь". Он отошел с улыбкой на лице. Перед этим мы вместе с ним спали в одном блиндаже после тяжелого ночного дежурства. Потом долго говорили. Потом молились. Разделили кофе и хлеб", - рассказывает Костинский.

Начинал войну Олег Маринченко еще в Донецком аэропорту (ДАП). За это уважительно именовался киборгом.

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военные силы Украины
ДАП
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