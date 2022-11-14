Прикидывался местным: в Херсоне задержали переодетого российского военного
СБУ в Херсоне взяла в плен переодетого российского военного, который собирал информацию и корректировал огонь в деоккупированном городе
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным", - пишет пресс-служба.
Рашист признался, что профессиональный военный из 69-й отдельной бригады прикрывает вооруженные силы России.
Командование оккупантов оставило россиянина собирать информацию, корректировать огонь по ВСУ и выполнять диверсионные задачи в освобожденном Херсоне.
20-летний россиянин – Кривошеев Николай – приехал на войну в Украину из Алтая.
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