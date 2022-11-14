Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным", - пишет пресс-служба.

Рашист признался, что профессиональный военный из 69-й отдельной бригады прикрывает вооруженные силы России.

Командование оккупантов оставило россиянина собирать информацию, корректировать огонь по ВСУ и выполнять диверсионные задачи в освобожденном Херсоне.

20-летний россиянин – Кривошеев Николай – приехал на войну в Украину из Алтая.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны

12 ноября Силы обороны ударили по зданию на Херсонщине, в котором находились до 500 военных РФ, было известно о 16 погибших

Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории

14 ноября спикер ОК "Юг" Гуменюк сообщила, что во время бегства из Херсона россияне покинули вертолеты, танки и РСЗО

Также Институт изучения войны отметил, что Россия усилит наступление на Донбасс и после отступления из Херсона.

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил , что несколько сотен российских дезертиров остаются на освобожденной части Херсонщины и грабят местное население.

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