Приходится в 32 года учиться заново - лидер "Шахтера" рассказал о работе с новым тренером

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "трендец".



По словам Степаненко, итальянский тренер заставил его в 32 года заново учиться, как прессинговать.



"Сразу все новое. Очень много комбинаций, различные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто. Отрабатываются все фазы атаки - от вратаря и выше к центру поля. Многие упражнения на прессинг . прессинг меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать ", - сказал Тарас Степаненко.

42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. К этому клуб тренировал португалец Луиш Каштру.



Под руководством итальянца "горняки" успели провести шесть матчей и получить 5 побед. "Шахтер" трижды переиграл соперников в УПЛ, а также обыграл "Генк" и "Монако" в квалификации ЛЧ.





17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb