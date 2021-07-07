"Приходите, козленки, в Лавру, выгоним из вас бесов": Кулиняк об итогах выборов директора "Арсенала"

Об этом он написал в Facebook.



"Состоялся конкурс в ГУД за право занять пост директора " Арсенала ". Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Получил четыре голоса от комиссии, для победы не хватило одного. Будет новый повторный конкурс", - отметил Кулиняк.



Также он высказал мнение о своих конкурентах и коллегах по культурной индустрии.

"Среди всех девяти участников нормально общались пожалуй только трое - Дидковский, Недзельский и ваш покорный слуга. Некоторые претенденты даже собачьей будки в своей жизни не построили, вели себя как хозяева жизни, которые имеют право что-то критиковать и кого-то унижать", - написал Кулиняк.

Подобные реплики прозвучали в адрес тех членов конкурсной комиссии, которые ставили кандидатам неудобные вопросы, а также представителей культурного сообщества, которые публично прокомментировали конкурс и его результаты.

"Откровенное хамство. Особенно интересной выглядела одна всезнающая дамочка, которая очень интересуется проблемами долгов Арсенала перед Евро-2012, забыв, очевидно, что об этом ей могут лучше рассказать представители фамилии, которую она носит. Заодно о режиме Януковича дадут конкретные ответы. Ну и, конечно , не обошлось без комментариев таких себе козленков, которые, став лузерами, пишут, не понимая, что всегда надо искать проблемы в себе прежде всего. Приходите, козленки, в Лавру, выгонят из вас бесов. А пока опишите свое невероятное сотрудничество с российской компанией в Центре Довженко , которой без договора предоставлялись помещения. И за что был уволен главный инженер. Вспомнил, козленок? " - добавил Кулиняк.



Отметим, что конкурс на должность директора был объявлен 14 мая по закону Украины "О культуре" - за два месяца до завершения каденции действующей руководительницы учреждения Олеси Островской-Лютой. Срок проведения конкурса - не более двух месяцев со дня объявления.



К участию в конкурсе приглашались лица, имеющие высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет и опыт работы на руководящих должностях в других сферах не менее трех лет, владеющие государственным языком.



Директора главного культурного учреждения страны должны избрать на следующие 5 лет.



Четыре голоса набрал министр культуры времен Януковича Михаил Кулиняк, три - действующий директор учреждения Олеся Островская-Люта, по одному - бывший руководитель Арсенала Наталья Заболотная и заместитель директора "Медиацентра" Ирина Кислян.



В целом документы на конкурс подали 10 кандидатов, позже одна кандидатка сняла свою кандидатуру.



6 июля конкурсная комиссия не смогла избрать нового директора "Арсенала". Ни один из девяти кандидатов не набрал необходимых пяти голосов.