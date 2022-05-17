"Приходилось постоянно менять позиции и фактически жить в танке": 93-я бригада рассказала о боях на трофейном Т-80 БВМ
Бойцы "Холодного оврага" рассказали о тяжелых боях на Изюмском направлении, в которых участвовали на отбитом у оккупантов танке Т-80 БВМ.
Об этом 93-я ОМБр Холодный Яр пишет на своей официальной странице в Facebook.
Трофейный танк оккупантов теперь овладевает командиром 93-й бригады Александром.
"До начала полномасштабной войны я был инструктором в учебном центре "Десна". По мобилизации попал в ряды 93-й. В Десне я ездил на танках Т64, Т72. Также там были и танки Т80, но старые модели. А это новейшая модель Т80 2020 года выпуска.Ночь тепловизоры на нем хорошо работают.Видимость - до 5 километров.На расстоянии до 3 километров вообще все видно ночью - наблюдаем иногда, как кабаны бегают по полю.Танк, который мы забрали у оккупантов, очень хорош. пригодится во время тяжелых боев на Изюмском направлении", – рассказывает холоднояровец.
Предыдущий танк бригады, Т64, был поврежден во время боев. К счастью, экипаж удалось спасти – поэтому они пересели на трофейную машину.
"Сейчас война другая, не такая, как в первую фазу – более мощная, артиллерийская. За нами постоянно охотятся русские, накрывают артой 152 калибра, градами, минометами. У наших позиций постоянно летают российские Орланы, зависают, а затем идет артиллерийский обстрел, который Орлан корректирует влево-вправо. Нам приходилось постоянно меняли позиции и фактически жить в танке. У нас просто не было другого выбора, чтобы выжить. Во время упорных боев жили так полторы недели. Из танка не вылезали ни в день, ни ночью", – вспоминает боец.
Как отмечают бойцы, вражеских танков, которые они видели, уже нет – все удалось уничтожить во время танковых дуэлей с противником.
Я буду до последнего защищать Родину, пока не выбьем врага полностью. У меня сыну 10 лет, а дочь совсем маленькая – 3 мая было 11 месяцев. Это моя мотивация – защита родной земли и собственной семьи, – говорит Александр о своем боевом духе.
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Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сбили с "крыши" вражеский беспилотник "Орлан".
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