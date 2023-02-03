Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Приходам и монастырям ПЦУ разрешили использование нового юлианского календаря: условия

Приходам и монастырям ПЦУ разрешили использование нового юлианского календаря: условия

3 февраля, 2023 пятница
20:17
Общество

Приходам и монастырям Православной церкви Украины разрешили переходить на новый юлианский календарь и утвердили порядок предоставления благословения на его использование

Соответствующее решение было принято на заседании Священного синода ПЦУ.

Постановление №52 Священного синода ПЦУ "О порядке предоставления благословения приходам и монастырям Православной Церкви Украины на использование новоюлианского календаря" было принято большинством голосов, один из участников синода высказался против.

"По примеру ряда Поместных Православных Церквей, которые, учитывая пастырскую целесообразность, позволяют отдельным приходам и монастырям придерживаться иного календарного стиля, чем принятый в целом в Поместной Церкви, разрешить приходам (религиозным общинам) и монастырям, принадлежащим к Православной церкви Украины, по решению их приходского собрания (духовных соборов монастырей) через епархиального архиерея обращаться в Священный синод о благословении на использование в практике служения новоюлианского календаря", – говорится в документе.

Согласно постановлению, решение о представлении такой просьбы должно поддержать не менее двух третей членов соответствующего общества, его нужно должным образом документально оформить.

После подачи такой просьбы, в случае положительного решения синода о предоставлении благословения приходу (монастырю) на использование новоюлианского календаря, их название включат в приложение к постановлению, где будет содержаться перечень таких приходов и монастырей ПЦУ.

После получения синодального благословения приход или монастырь имеет право перейти на использование новоюлианского календаря через две недели или позже, по решению настоятеля, после широкого объявления об этом.

Общины, которые будут использовать новый юлианский календарь, для вычисления неподвижных праздников и дней памяти святых должны пользоваться официальным Православным церковным календарем ПЦУ, отмечая их по новому стилю в даты, указанные в графе старого стиля. К примеру, Благовещение Пресвятой Богородицы, которое указано в календаре по новому стилю 7 апреля, а по старому стилю 25 марта, отметят 25 марта.

"Получение соответствующего благословения является исключением, которое осуществляется по икономии, а потому Священный синод рекомендует общинам и монастырям без реальной пастырской целесообразности не спешить с представлением просьб, ожидая общецерковного решения. Вопрос о всеобщей календарной реформе будет рассмотрен очередным Архиерейским собором", - доложили .

В то же время Синод призвал Православную церковь Украины "с пониманием, ответственностью, братской христианской любовью и терпением отнестись к календарному вопросу, сохранять единство церкви и противостоять попыткам вокруг календарного вопроса разжигать рознь и провоцировать разделение".

  • Во время заседания Синода 2 февраля было принято решение о том, что в мае 2023 года на заседании Архиерейского собора ПЦУ будет обсуждена календарная реформа.
  • 6 января глава ПЦУ Епифаний отмечал, что на Священном синоде Православной церкви Украины планируют разрешить перейти на новый юлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью.
ПЦУ
Читайте также:
Сергій Лавров
2 февраля, 2023 четверг
В России заявили, что не будут просить страны ОДКБ о помощи в войне против Украины
Володимир Путін
2 февраля, 2023 четверг
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
Швеція
1 февраля, 2023 среда
Швеция ответила Эрдогану на угрозы заблокировать вступление в НАТО из-за сожжения Корана
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.63
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 февраля
21:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 февраля
21:15
срочная новость
На Харьковщине 7 подростков получили осколочные ранения из-за детонации мины "Лепесток"
21:14
"У детей должна быть семья": Зеленский анонсировал реформу системы интернатов в Украине
21:00
Обзор
"Абсолютно решающие" полгода войны, ЕС подавляет мечту Украины, РФ и Китай как никогда близки. Мировые СМИ об Украине 3 февраля
20:41
"Танковая коалиция" нам нужна для контрнаступления, - Резников
20:02
Суд арестовал пятерых членов банды уголовника "Лешего", которые притворялись добробатами и терроризировали киевлян
20:01
OPINION
"Я воюю книгами"
20:00
Обзор
Победные новости 345-го дня войны: литовцы собрали €5 млн на радар для ВСУ, Украина может получить дальнобойные ракеты, качество российских фейков ухудшается
19:55
В Одессе из-за аварии обесточены 4 района
19:41
Роналду забил дебютный гол за "Аль-Наср"
19:35
Пентагон
ПВО, БМП, ракеты для HIMARS: США объявили о пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд
19:33
Связанные с РФ лоббисты финансировали европейских политиков для легитимизации аннексии Крыма, - расследование OCCRP
19:04
"Челси" заявил Мудрыка на Лигу чемпионов
18:57
Эксклюзив
коррупция
Коррупцию в Украине можно преодолеть буквально за два месяца, - полковник запаса СБУ Притула
18:42
Эксклюзив
В Швейцарии обсуждают возможность продать танки по 1 франку государству, которое передаст аналогичные машины Украине, - эксперт Defense Express Рябых
18:38
За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области завербовали до 1000 наемников на войну в Украине, - Генштаб
18:35
Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог
18:27
Россияне обстреляли Торецк и Курахивку на Донетчине: есть погибший и раненые
18:19
Избила 9-летнюю и 11-летнюю девочек: арестована воспитательница детдома, которую подозревают в пытках
18:14
Украина получит 2 гигаватта электроэнергии из ЕС, - Урсула фон дер Ляйен
18:10
"Будет глупо тратить ресурсы": командующий разведкой Эстонии прогнозирует отход ВСУ от Бахмута
18:06
За неделю морпехи уничтожили 70 россиян, РСЗО, ЗРК, 7 танков, 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
18:06
Экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте объявили подозрение в мошенничестве и подлоге
18:01
OPINION
Странная грузинская мечта
17:54
Эксклюзив
Зеленский: "С начала войны дух был крепче, сейчас некоторые города на отдыхе, это слабость"
17:51
Леся Вакулюк
Время, когда "мы живем в учебнике по истории"
17:48
Бах в Бахмут не собирается: В МОК отреагировали на приглашение от Зеленского
17:46
США отменили визит Блинкена в Китай из-за инцидента со шпионским воздушным шаром, - Bloomberg
17:38
Минобороны согласовало место для строительства центра обслуживания БПЛА Bayraktar
17:36
Хищение более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ: советнику замминистра обороны объявили подозрение
17:35
Эксклюзив
Сдавать Бахмут никто не будет, РФ хочет забрать восток - должны не допустить реванша, - Зеленский
17:31
Денис Пушилин
В Донецкой области оккупанты планируют отдать пустое жилье солдатам РФ и коллаборантам, - Центр нацсопротивления
17:08
Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
17:08
Фон дер Ляен: ЕС планирует принять десятый пакет санкций против РФ на €10 млрд до 24 февраля
17:06
Обзор
Императрица Елизавета Баварская или актриса Памела Андерсон: что посмотреть на выходных
17:01
В правительстве ФРГ отреагировали на слова Путина об "угрозах немецкими танками": "Непонятные исторические сравнения"
16:56
Эксклюзив
"Впервые в совместном заявлении зафиксировано намерение начать переговоры о вступлении": Зеленский об итогах саммита Украина – ЕС
16:53
"То, что я пережил в сборной Аргентины, показалось несправедливым для многих людей", – Месси
16:51
Новости компаний
Плюс 26: "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ
16:27
Владимир Путин
"Нам снова угрожают немецкими танками, воюют руками бандеровцев": ЦПИ предупредил о новом нарративе от Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV