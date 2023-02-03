Соответствующее решение было принято на заседании Священного синода ПЦУ.

Постановление №52 Священного синода ПЦУ "О порядке предоставления благословения приходам и монастырям Православной Церкви Украины на использование новоюлианского календаря" было принято большинством голосов, один из участников синода высказался против.

"По примеру ряда Поместных Православных Церквей, которые, учитывая пастырскую целесообразность, позволяют отдельным приходам и монастырям придерживаться иного календарного стиля, чем принятый в целом в Поместной Церкви, разрешить приходам (религиозным общинам) и монастырям, принадлежащим к Православной церкви Украины, по решению их приходского собрания (духовных соборов монастырей) через епархиального архиерея обращаться в Священный синод о благословении на использование в практике служения новоюлианского календаря", – говорится в документе.

Согласно постановлению, решение о представлении такой просьбы должно поддержать не менее двух третей членов соответствующего общества, его нужно должным образом документально оформить.

После подачи такой просьбы, в случае положительного решения синода о предоставлении благословения приходу (монастырю) на использование новоюлианского календаря, их название включат в приложение к постановлению, где будет содержаться перечень таких приходов и монастырей ПЦУ.

После получения синодального благословения приход или монастырь имеет право перейти на использование новоюлианского календаря через две недели или позже, по решению настоятеля, после широкого объявления об этом.

Общины, которые будут использовать новый юлианский календарь, для вычисления неподвижных праздников и дней памяти святых должны пользоваться официальным Православным церковным календарем ПЦУ, отмечая их по новому стилю в даты, указанные в графе старого стиля. К примеру, Благовещение Пресвятой Богородицы, которое указано в календаре по новому стилю 7 апреля, а по старому стилю 25 марта, отметят 25 марта.

"Получение соответствующего благословения является исключением, которое осуществляется по икономии, а потому Священный синод рекомендует общинам и монастырям без реальной пастырской целесообразности не спешить с представлением просьб, ожидая общецерковного решения. Вопрос о всеобщей календарной реформе будет рассмотрен очередным Архиерейским собором", - доложили .

В то же время Синод призвал Православную церковь Украины "с пониманием, ответственностью, братской христианской любовью и терпением отнестись к календарному вопросу, сохранять единство церкви и противостоять попыткам вокруг календарного вопроса разжигать рознь и провоцировать разделение".