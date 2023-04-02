Приход собора УПЦ (МП) в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ. Духовенство сбежало
Община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкий вечером в воскресенье, 2 апреля 2023 года, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения УПЦ (МП) в ПЦУ
Об этом сообщает местный портал Vsim.
"Председателем собрания избрали Юрия Смаля", - говорится в сообщении.
Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.
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"Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины", - отмечает Vsim.
В свою очередь духовенство собора покинуло его территорию через запасной выход.
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По данным общественного активиста Андрея Смолия, представители Национальной полиции и представители прихода на основании решения собрания "вошли в храм описывать имущество".
- Напомним, утром 2 апреля в соборе в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
- Воин пришел в храм с публичным призывом не посещать религиозные встречи УПЦ (МП).
- В ответ мэр Хмельницкого Александр Симчишин решил инициировать лишение права землепользования для всех приходов УПЦ (МП) в Хмельницком, а также высказался за немедленное принятие закона о прекращении деятельности церкви Московского патриархата в пределах всей Украины.
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