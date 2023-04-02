Об этом сообщает местный портал Vsim.

"Председателем собрания избрали Юрия Смаля", - говорится в сообщении.

Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.

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"Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины", - отмечает Vsim.

В свою очередь духовенство собора покинуло его территорию через запасной выход.

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По данным общественного активиста Андрея Смолия, представители Национальной полиции и представители прихода на основании решения собрания "вошли в храм описывать имущество".