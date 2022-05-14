Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

По информации следствия, 24 февраля российские командиры расчета "градов" приказали обстрелять Харьковскую артиллерию с территории Белгородской области РФ. Россияне открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам поселка Казачья Лопань и учебному заведению Дергачевского городского совета.

Российским командирам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). СБУ проводит досудебное расследование.

ОГПУ объявил подозрение Шойгу, Володину, Бортникову и ряду других российских чиновников

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