Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора .

24 февраля командир вместе с другими российскими военными прибыли к кольцевой дороге Харькова. Рашисты приказали мирному населению, которое ехало по этому пути, разворачиваться. Люди начали возмущаться и просить проехать, но российский командир приказал обстреливать их автомобили. Некоторые оккупанты отказались выполнять приказ и попросили людей покинуть таранспорт и выйти.

"Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако это увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим собратьям и женщинам", - говорится в сообщении.

Один русский захватчик и мать погибли, а дочери вместе с другим солдатом удалось спастись.

"Другие гражданские мужчина с женщиной, которые стояли в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось скрыться", - добавляют в пресс-службе.

Известно, что российский командир в 2008 году участвовал в войне России против Грузии и помогал в проведении псевдореферендума в Крыму.

30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Преступление произошло во время оккупации Броварского района в марте.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

Снайперу из так называемой миротворческой бригады армии РФ, убившему выстрелом в голову 53-летнего местного жителя села Перемога, что в Киевской области, сообщили о подозрении. Рашисты не менее 9 дней не разрешали односельчанам забрать тело мужчины, впоследствии приказали людям похоронить пенсионера в указанном месте.

Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

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