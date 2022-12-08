Приказывал расстреливать гражданские автомобили на въезде в Харьков: СБУ разоблачила российского оккупанта
СБУ идентифицировала рашиста, который 24 февраля отдал приказы стрелять по гражданским автомобилям, пытавшимся выехать из Харьковской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности продолжает разоблачать военные преступления страны-агрессора. В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковщины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.
Следствие установило, что 24 февраля тот командовал одной из батальонно-тактических групп, которая вела боевые действия на Востоке. Группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. В это время местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивлялись оккупантам.
"За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения", - объясняют правоохранители.
Фигуранту сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
- В июне Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное