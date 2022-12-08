Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности продолжает разоблачать военные преступления страны-агрессора. В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковщины", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что злоумышленником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

Следствие установило, что 24 февраля тот командовал одной из батальонно-тактических групп, которая вела боевые действия на Востоке. Группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. В это время местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивлялись оккупантам.

"За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения", - объясняют правоохранители.

Фигуранту сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В июне Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области.

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