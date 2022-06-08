Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

На въезде в Вязовое 25 февраля россияне на блокпосте остановили машину и задержали водителя, а затем перевезли на сельскохозяйственное предприятие. Чтобы запугать украинца, подполковник приказал оккупанту якобы расстрелять мужчину.

"Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение 4-5 часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела. При этом температура в помещении была около 4 градусов Цельсия. Затем мужчину отпустили", - отметили в Офисе прокурора.

По такой же схеме 28 февраля кафиры задержали двух местных, развозивших хлеб. Подполковник приказал другим оккупантам надеть на людей металлические наручники и завязать глаза. Мужчин содержали на том же предприятии.

"Задержанным, по указанию подполковника, систематически наносили удары прикладом оружия. При этом у них требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией, расположении военных Вооруженных Сил Украины в городе Конотопе и местах хранения оружия. Лишь 2 марта 2022 года задержанных отпустили", - отметили в ОГПУ.

Подполковнику и военному коменданту гарнизона Самары российской армии заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи Конотопского райотдела полиции вместе с СБУ Сумщины проводят досудебное расследование.

3 июня объявили подозрение российскому командиру одной из батальонно-тактических групп, который приказывал стрелять по гражданским автомобилям и расстреливать мирное население Харьковщины.

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