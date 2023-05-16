Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Подразделение командира одной из рот 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии капитана Павла Бабалича в марте 2022 заняло позиции в Киевской области.

На участке автодороги международного значения Киев-Варшава в районе населенных пунктов Немишаево и Микуличи Бучанского района злоумышленник отдавал приказы подчиненным жестоко обращаться с гражданским населением. В частности, россиянин приказывал обстреливать автомобили мирных жителей, которые ехали по трассе.

"Во взаимодействии с Национальной полицией документально подтверждено, что из стрелкового оружия он и его подчиненные поразили по меньшей мере две машины с мирными гражданами, которые чудом остались живы", - объясняют в пресс-службе.

Бабалич и его подчиненные подозреваются в совершении преступления за жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.