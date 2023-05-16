Приказывал обстреливать авто мирных жителей в Киевской области: командиру оккупационных войск объявили подозрение
Во время временного пребывания войска РФ в Бучанском районе один из командиров приказывал обстреливать автомобили мирных жителей. Павлу Бабаличу объявили подозрение
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
Подразделение командира одной из рот 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии капитана Павла Бабалича в марте 2022 заняло позиции в Киевской области.
На участке автодороги международного значения Киев-Варшава в районе населенных пунктов Немишаево и Микуличи Бучанского района злоумышленник отдавал приказы подчиненным жестоко обращаться с гражданским населением. В частности, россиянин приказывал обстреливать автомобили мирных жителей, которые ехали по трассе.
"Во взаимодействии с Национальной полицией документально подтверждено, что из стрелкового оружия он и его подчиненные поразили по меньшей мере две машины с мирными гражданами, которые чудом остались живы", - объясняют в пресс-службе.
Бабалич и его подчиненные подозреваются в совершении преступления за жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.
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