Об этом они рассказали российскому проекту Gulagu.net.

Азамат Улдаров и Алексей Савичев являются бывшими Заключенными российских тюрем и экс-командирами подразделений ЧВК Вагнера. Их обоих помиловал президент РФ Владимир Путин, теперь они находятся на территории страны-агрессора.

В течение недели мужчины давали показания во время видео- и аудиоопросов для Gulagu.net. Они рассказали, что приказы отдавали и командиры подразделений ЧВК Вагнера, и ее основатель Евгений Пригожин.

Вагнеровцы поделились с основателем проекта Владимиром Осечкиным подробностями расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более 50 ранеными пленными и теми, кто отказался выполнять преступные приказы об убийстве украинцев и покинул войну.

Также вагнеровцы рассказали Осечкину о зачистке жилых домов. Во время этих операций они убивали всех, в том числе детей.

По словам Савичева, после обмена военнопленными в феврале 2023 года российские офицеры отдали приказ расстреливать всех тех, кто был старше 15 лет.

"Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 и старше, - всех сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, из них 10 - 15-летние и 17-летние подростки", - рассказал он.

Наемник на вопрос о том, скольких мирных жителей он убил, отметил, что 15-летних украинцев "трудно назвать мирными жителями". Также он добавил, что в ЧВК Вагнера неисполнение приказов, в том числе и убийство гражданских, наказывается расстрелом.

Кроме того, Савичев принимал участие в массовом убийстве раненых украинских бойцов и членов ЧВК Вагнера в Бахмуте в январе 2023 года. Он отметил, что там было около 60 человек. Для убийства он использовал 30 гранат, после чего тела сожгли.

"Они дышали, криков не было. Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там людей дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши", – сказал боевик.

Наемник Улдаров рассказал, что его подразделению дали команду "уничтожить всех" во время штурма Соледара и Бахмута. По его словам, он зачистил подвал 9-этажного здания, в котором находились 300-400 гражданских, 40 из которых были детьми.

"Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь, по приказу. То, что мы... Нам давали команду зачистить и уничтожить всех... Мы шли и убивали всех – женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких – пятилетних", - сказал наемник и добавил, что "не имел выбора".

Кроме того, Улдаров признался, что выстрелил в голову 5-летней девочке, когда они заходили в Соледар и Бахмут.

"Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Я выстрелил 5-6-летней девочке контрольный", - рассказал вагнеровец.

Также один из наемников поделился тем, что однажды вагнеровцы напились и взяли в плен 15 кадыровцев, поскольку те не хотели воевать.