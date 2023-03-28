Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в ходе расследования установлено, что в начале полномасштабной войны, в апреле 2022 года, когда украинские военные обратились по оплатной передаче в пользование вертолетов, экс-президент предоставлял указания сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты.

Это делалось для того, чтобы пилоты не могли сесть за штурвал вертолета без специальных формуляров.

Кроме этого, он также приказал разукомплектовать технику: снять лопоты с вертолетов и спрятать их.

Экс-президенту АО "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении - в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ст. 114-1 УК Украины).

Также было установлено, что начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" разработал схему поставки запчастей к авиационным двигателям со Снежнянского машиностроительного завода, который находится на временно оккупированной территории Украины, на АО "Мотор Сич".

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"Для обхода установленных ограничений АО "Мотор Сич" косвенно через зарубежные компании поставляло сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получало из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства АО "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Таким образом, он способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Ему доложено о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).