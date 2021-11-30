Приказал сложить оружие и не сопротивляться во время оккупации Крыма: в Украине будут заочно судить экскомандующего ВМС Березовского

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, 1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского командующим ВМС ВСУ. Его обязанностями было сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости – оказывать отпор вооруженной агрессии с моря.



Прокуратура установила, что мужчина объединился с другими лицами в преступную организацию и совершил госотряд. После назначения на должность он выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму.



Кроме этого, он приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов.



По утверждению прокуратуры своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины.



Мужчине инкриминируют государственную измену и создание и руководство преступной организацией (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины).



Офис генпрокурора не называет имени контрадмирала, по которому был направлен обвинительный акт. В то же время 1 марта 2014 года Александр Турчинов назначил Дениса Березовского командующим военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины. До этого контрадмирал Березовский был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке, начальником управления боевой подготовки.

Напомним, 2 марта 2014 года контрадмирал Березовский предал присяге и перешел на сторону Крыма и России. Его отстранили от обязанностей командующего, а украинская прокуратура начала проверку его деятельности.

24 марта 2014 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Крым назначил контрадмирала Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России.

10 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на 10 высших офицеров, предавших Украину. Среди них оказался контрадмирал Денис Березовский.

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