Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей города", - пишет пресс-служба.

Командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России подполковник Дмитрий Жарких 24 декабря 2022 года отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона.

Россияне били с левого берега реки Днепр реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".

В результате обстрела пострадали дома, магазины, больница и пункт выдачи гуманитарной помощи.

Погибли 11 мирных жителей и ранения 64. Большинство женщин и пожилых людей.

За свои заслуги злоумышленник получил награду в Москве.

"Военный преступник еще в 2014 году активно участвовал в захваченном Крыму. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова. После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были привлечены на южном фронте", - пояснили правоохранители.

На основании улик Жарких получил заочное подозрение за нарушение законов и обычаев войны.