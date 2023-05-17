Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
СБУ установила личность командира артиллерийского полка России, отдавшего приказ обстреливать жилые кварталы города Херсона, им оказался подполковник Дмитрий Жарких
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей города", - пишет пресс-служба.
Командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России подполковник Дмитрий Жарких 24 декабря 2022 года отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона.
Россияне били с левого берега реки Днепр реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".
В результате обстрела пострадали дома, магазины, больница и пункт выдачи гуманитарной помощи.
Погибли 11 мирных жителей и ранения 64. Большинство женщин и пожилых людей.
За свои заслуги злоумышленник получил награду в Москве.
"Военный преступник еще в 2014 году активно участвовал в захваченном Крыму. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова. После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были привлечены на южном фронте", - пояснили правоохранители.
На основании улик Жарких получил заочное подозрение за нарушение законов и обычаев войны.
- Во время временного пребывания войска РФ в Бучанском районе один из командиров приказывал обстреливать автомобили мирных жителей. Павлу Бабаличу сообщили о подозрении.
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