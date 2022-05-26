Приказал обстреливать Запорожскую область: российскому генералу объявили подозрение
ОГПУ подозревает российского генерала Михаила Зуска, приказавшего обстреливать Запорожскую область, в нарушении законов войны и умышленном убийстве
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В марте 2022 года генерал-лейтенант командующий 58-й армией южного военного округа вооруженных сил РФ, нападавшую на Украину с Юга, приказал обстреливать населенные пункты Запорожской области. В результате погибли и получили ранения мирные жители, были разрушены дома, гражданская и критическая инфраструктура.
Офис генпрокурора сообщил Михаилу Зуске о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
Справка: Михаил Зусько родился на Волыни. Он сражался в Первой чеченской войне. Осенью и летом 2014 года генерал командовал 1-м армейским корпусом российских кафиров на Донбассе и пользовался там псевдо "Орлов Михаил Степанович". За участие в войне на Востоке Украины генерал был повышен. В 2020 году Михаил Зусько возглавил 58-ю общевойсковую армию Южного военного округа РФ. Сейчас он командует ее наступлением на Николаевском направлении.
- 25 мая генерал-майору полиции РФ заочно сообщили о подозрении в содержании и разграблении ЧАЭС.
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