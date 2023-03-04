Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас часть группы на ротации, часть группы в Бахмуте. Противник не захватил и не окружил Бахмут, воюем. Командование вывело одно подразделение на другую задачу, на другой участок, а у россиян паника, что украинцы уходят из Бахмута. Приказа ВСУ на выход нет, идут тяжелые бои", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, враг с севера и юга пытается прорваться в Бахмут.

"Враг лезет через частный сектор. ДРГ мы уже несколько месяцев отлавливаем. Сюда россияне бросают не только мобилизованных или заключенных, сюда бросают подготовленные части РФ. Они идут не первой, а второй волной. Сырский (командующий Восточной группировкой войск ВСУ, - ред.) .) вчера приезжал, обсудили ситуацию. Анна Маляр говорит, что будут опрокидывать резервы в Бахмут", - добавил Сазонов.

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.

Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался , что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.

Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут: там он проверил работу своих подразделений, отчитываясь, что задачи четко выполняются.



