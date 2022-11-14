Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
Секретарь СНБО Алексей Данилов приказал выключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из государственной сети цифрового вещания
Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев в фейсбуке.
"3 апреля 2022 года из СНБО за его подписью вышла шифрограмма номер Ш 3-04/1т, которой присвоили гриф "секретно". У меня есть текст этого документа, который из-за этого грифа я, к сожалению, опубликовать не могу. Данилов, ссылаясь на указ президента №152/2022 "О решении СНБО от 18 марта 2022 года по реализации единой информационной политики в условиях военного положения" приказал отключить три канала из государственной сети цифрового вещания. Ведомство, которому отдан приказ, не называется – оно в тексте имеет свой код", – говорится в сообщении.
По его словам, на самом деле, никакой секретной информации в тексте шифрограммы не содержится.
"Разве что желание незаконно выключить три неподконтрольных Банковой телеканала, как пример произвола и избирательности в исполнении указа президента. Именно избирательности, потому что 4-й канал предателя Ковалева или 24-й канал, контролируемый Садовым, несмотря на отличное от "единого марафона" вещание, оставили в государственном цифровом вещании неприкосновенными. Поэтому, гриф "секретно" в этом случае скрывает не информацию, а низкое и незаконное действие", - написал Арьев.
Нардеп подчеркнул, что "рано или поздно все некрасивые дела властей станут явными".
"И теперь, когда стало известно о механизме борьбы с независимыми от власти медиа, я утверждаю - если власть не прекратит действовать средствами русского мира, это повредит Украине как государству, которое за право на свою свободу платит кровью", - отметил он. .
- 4 апреля Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их лживыми. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.
- Госспецсвязи заявило, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
- По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
- Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, а это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.
- Впоследствии была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч голосов.
- 8 июля бизнес-омбудсмен Роман Ващук подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию надлежащим образом.
- Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Еспресо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по отношению к нему.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное