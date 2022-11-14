Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев в фейсбуке.

"3 апреля 2022 года из СНБО за его подписью вышла шифрограмма номер Ш 3-04/1т, которой присвоили гриф "секретно". У меня есть текст этого документа, который из-за этого грифа я, к сожалению, опубликовать не могу. Данилов, ссылаясь на указ президента №152/2022 "О решении СНБО от 18 марта 2022 года по реализации единой информационной политики в условиях военного положения" приказал отключить три канала из государственной сети цифрового вещания. Ведомство, которому отдан приказ, не называется – оно в тексте имеет свой код", – говорится в сообщении.

По его словам, на самом деле, никакой секретной информации в тексте шифрограммы не содержится.

"Разве что желание незаконно выключить три неподконтрольных Банковой телеканала, как пример произвола и избирательности в исполнении указа президента. Именно избирательности, потому что 4-й канал предателя Ковалева или 24-й канал, контролируемый Садовым, несмотря на отличное от "единого марафона" вещание, оставили в государственном цифровом вещании неприкосновенными. Поэтому, гриф "секретно" в этом случае скрывает не информацию, а низкое и незаконное действие", - написал Арьев.

Нардеп подчеркнул, что "рано или поздно все некрасивые дела властей станут явными".

"И теперь, когда стало известно о механизме борьбы с независимыми от власти медиа, я утверждаю - если власть не прекратит действовать средствами русского мира, это повредит Украине как государству, которое за право на свою свободу платит кровью", - отметил он. .

4 апреля Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Еспресо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их лживыми. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявило, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, а это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.

Впоследствии была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч голосов.

8 июля бизнес-омбудсмен Роман Ващук подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию надлежащим образом.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Еспресо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по отношению к нему.

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