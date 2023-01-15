Приказ об ударе по многоэтажке в Днепре отдал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, - InformNapalm
Приказ об ударе по многоэтажке в субботу, 14 января, в г.Днепр отдал российский военный преступник, командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин
Об этом сообщили в telegram-канале InformNapalm.
Сообщается, что издание установило личность командира этого авиаполка еще в 2022 году после трагических событий.
27 июня, когда по приказу Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.
Лицо установлено, он будет либо привлечен к суду либо ликвидирован.
- 14 января российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 21 погибший, 73 раненых, 40 человек в розыске.
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