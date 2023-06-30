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Приказ о реорганизации Довженко-Центра утратил силу, - Госкино

30 июня, 2023 пятница
09:18
Культура

Согласно новому приказу Государственного агентства по кино Национальный центр Александра Довженко не будет реорганизован

Об этом сообщает Госкино.

29 июня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу о признании незаконным приказа №100 Госкино о реорганизации Довженко-Центра.

"Заявление Государственного агентства Украины по кино о признании утратившим силу приказа Госкино от 5 августа 2022 года № 100 "О реорганизации государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" и передаче полномочий государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины" и создании нового юридического лица – государственного предприятия "Украинская анимационная студия"", – говорится в заявлении.

Сообщается, что Госкино аннулировало свой приказ по нескольким причинам, в частности, он не содержал универсальных норм поведения и носил одноразовый характер, определял определенные сроки, которые по состоянию на 28 июня уже истекли, поэтому актуальность этого приказа в текущей редакции была сомнительной. В Госкино сменились кадры, участвовавшие в исполнении приказа о реорганизации Довженко-Центра, поэтому он нуждался в пересмотре или отмене. Приказ также связан с решением правительства о создании Государственного фонда фильмов.

Как рассказали в Довженко-Центре, планировались дебаты – последние речи сторон и принятие решения.

"Еще на прошедшем заседании 27 июня представители Госкино искали основание или повод остановить производство по делу. Сегодня произошло нечто удивительное: представитель Госкино заявил ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием предмета иска, то есть отсутствием приказа", - пишет пресс-служба.

Однако в Довженко-Центре не радуются этому шагу, потому что Госкино может вынести новый опасный и безосновательный приказ.

Что известно о реорганизации Довженко-Центра

17 августа 2022 года стало известно, что Госагентство по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином о сохранении целостности фонда. Уже 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов поддержки.

2 ноября 2022 года сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера. Впоследствии стало известно, что новая и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

10 ноября СБУ провела обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.

12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движ волеизъявления", участники которой собрались, чтобы высказать свою позицию относительно событий вокруг учреждения.

15 ноября 2022 года министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра. 17 ноября стало известно, что и. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась , объяснив это буллингом. Госкино избрало нового и. о. главы Довженко-Центра – режиссера, кинокритика, члена международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрея Алферова.

За неделю до нового года Государственное агентство Украины по кино объявило конкурс на должность генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре в конце 2022 года отмечали , что ни один из разрушительных процессов, начатых Госкино, до сих пор не остановлен.

24 января в Государственном агентстве Украины по кино сообщили, что завершился срок приема документов от кандидатов на должность руководителя госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко".

3 февраля во время конкурса на должность председателя Довженко-Центра, который проходит в здании Госкино, в полицию поступило сообщение о заминировании помещения, поэтому заседание было перенесено.

6 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, избравшей нового руководителя "Довженко-центра" - им стала Елена Гончарук.

21 февраля Государственное агентство по кино не подписало контракт с Еленой Гончарук, победительницей конкурса на должность генерального директора Довженко-Центра.

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