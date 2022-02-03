Приказ МОН об объявлении нового конкурса на избрание президента "Могилянки" будет отозван, - глава комитета Совета по вопросам образования
Приказ Министерства образования и науки Украины о новом конкурсе на должность главы Киево-Могилянской академии, опубликованном после заявления министра образования Сергея Шкарлета о непризнании результатов предыдущих выборов, будет отозван
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
"Только "Могилянка" могла собрать вечером четверга (3 февраля, - ред.) почти на три часа в одном зале премьер-министра, председателя Верховной Рады, министра образования, Комитет образования и науки ВР и представителей самой "Могилянки", - отметил Бабак.
В результате встречи новый конкурс на должность президента "Могилянки", который объявили 2 февраля, будет отменен.
"Могилянка" сама будет определять свое будущее", - написал Бабак.
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи сообщил, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НаУКМА.
"Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов", - отметил Шмигаль.
В то же время в Telegram "ВАЖНОЕ Могилянка бастует" сообщается, что забастовка, объявленная 3 февраля, продолжается, и в 9:00 в пятницу, 4 февраля, студенты соберутся под зданием Кабинета министров.
"Новости хорошие, но завтра на 9 мы все все равно под Кабмином! Закрепить и потребовать отставки", - говорится в сообщении.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии, и будет приказ о новых выборах, поскольку предыдущие прошли с нарушением процедур.
- 2 февраля стало известно, что МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки", победитель выборов Квит планирует обратиться в суд. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента НаУКМА.
- 3 февраля студенты вуза поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
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