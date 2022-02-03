Приказ МОН об объявлении нового конкурса на избрание президента "Могилянки" будет отозван, - глава комитета Совета по вопросам образования

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Только "Могилянка" могла собрать вечером четверга (3 февраля, - ред.) почти на три часа в одном зале премьер-министра, председателя Верховной Рады, министра образования, Комитет образования и науки ВР и представителей самой "Могилянки", - отметил Бабак.

В результате встречи новый конкурс на должность президента "Могилянки", который объявили 2 февраля, будет отменен.

"Могилянка" сама будет определять свое будущее", - написал Бабак.



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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи сообщил, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НаУКМА.



"Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов", - отметил Шмигаль.



В то же время в Telegram "ВАЖНОЕ Могилянка бастует" сообщается, что забастовка, объявленная 3 февраля, продолжается, и в 9:00 в пятницу, 4 февраля, студенты соберутся под зданием Кабинета министров.



"Новости хорошие, но завтра на 9 мы все все равно под Кабмином! Закрепить и потребовать отставки", - говорится в сообщении.





