Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину. Легко будет списать убийство Пригожина: он приехал на фронт, а там ракеты ударили. И, возможно, эта фейковая история с Делимхановым является репетицией этого. Мы видим, что в зоне сферы Пригожина есть несколько генералов - Суровикин, с которым у него комплиментарные отношения, Мизинцев вообще перешел к нему работать с должности заместителя министра обороны по снабжению и тылу, еще несколько фамилий называют. То есть какая-то группа вокруг Пригожина была. Я думаю, все это связано со деньгами и еще какими-то интересами", - подчеркнул Фейгин.

По словам оппозиционера, Пригожин выводит свои части из Бахмута на переформирование, что это свидетельство того, что Пригожин выпадает из игры.

"Особенность аппарата РФ состоит в том, что когда человек становится "радиоактивным", от него "фонит, и от него все мгновенно бегут. Пригожин уже приближается к такому состоянию. Конфликтов у него много, врагов у него много, а друзья - неустойчивая составляющая в этой системе отношений. Пригожина никто не прикроет, если командование, генералитет выторговали списание в ноль Пригожина у Путина. Защищать Пригожина никто не бросится, он свой функционал выполнил. От него уже мало чего ожидают, поскольку зеков брать запретили. С фронта, с важных участков, из Бахмута он уже выводит свои части, вероятно на переформирование, потому что мало что осталось боеспособное. Поэтому я считаю, что это свидетельство того, что Пригожин из игры выпадает", - добавил Фейгин.