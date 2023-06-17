Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину, - Фейгин
Деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что российские генералы планируют нейтрализовать Пригожина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину. Легко будет списать убийство Пригожина: он приехал на фронт, а там ракеты ударили. И, возможно, эта фейковая история с Делимхановым является репетицией этого. Мы видим, что в зоне сферы Пригожина есть несколько генералов - Суровикин, с которым у него комплиментарные отношения, Мизинцев вообще перешел к нему работать с должности заместителя министра обороны по снабжению и тылу, еще несколько фамилий называют. То есть какая-то группа вокруг Пригожина была. Я думаю, все это связано со деньгами и еще какими-то интересами", - подчеркнул Фейгин.
По словам оппозиционера, Пригожин выводит свои части из Бахмута на переформирование, что это свидетельство того, что Пригожин выпадает из игры.
"Особенность аппарата РФ состоит в том, что когда человек становится "радиоактивным", от него "фонит, и от него все мгновенно бегут. Пригожин уже приближается к такому состоянию. Конфликтов у него много, врагов у него много, а друзья - неустойчивая составляющая в этой системе отношений. Пригожина никто не прикроет, если командование, генералитет выторговали списание в ноль Пригожина у Путина. Защищать Пригожина никто не бросится, он свой функционал выполнил. От него уже мало чего ожидают, поскольку зеков брать запретили. С фронта, с важных участков, из Бахмута он уже выводит свои части, вероятно на переформирование, потому что мало что осталось боеспособное. Поэтому я считаю, что это свидетельство того, что Пригожин из игры выпадает", - добавил Фейгин.
- Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.
- Российский социолог, политический эксперт, журналист и публицист Игорь Эйдман считает, что конфликт между Пригожиным и министерством обороны РФ обостряется, и он неизбежно приобретет силовой оборот.
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