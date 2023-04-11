Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Несмотря на то, что окружение Путина жестко поделило сферы влияния, все-таки олигархам Ковальчукам еще и министра обороны будет многовато. С ними связан Пригожин, первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. Если Пригожина проталкивают на министра обороны, сам Путин почувствует, что это предпосылки разбалансирования властей, которые закончатся мятежом", - отметил он.

Цыбулько предположил: разве что чувство страха Путина перед вооруженными силами будет так велико: "Есть еще один момент – Пригожин, Кадыров и командующий росгвардией Золотов создали неписаный союз между собой и это воспринималось как противовес армии, когда может быть движение в сторону мятежа. Такая переконцентрация власти в одних руках ничего хорошего не принесет. Разве что нужно будет деморализовать и полностью исключить из политической борьбы ВС РФ, тогда действительно могут министром Пригожина, чтобы часть офицерского корпуса просто начала увольняться", - подытожил эксперт.