Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что урегулировал конфликт с российским министерством обороны по поводу нехватки снарядов
Об этом информирует Bloomberg .
По словам Пригожина, ЧВК Вагнера за последние 48 часов получила 27 грузовиков. Он отметил, что "боеприпасы текут из министерства обороны",
"Никакого конфликта между боевиками ЧВК Вагнера и минобороны нет", – заявил Пригожин.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряженные отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевиков, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его руководителем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ЧВК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуска в российские министерства.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
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