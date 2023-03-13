Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны

Об этом информирует Bloomberg .

По словам Пригожина, ЧВК Вагнера за последние 48 часов получила 27 грузовиков. Он отметил, что "боеприпасы текут из министерства обороны",

"Никакого конфликта между боевиками ЧВК Вагнера и минобороны нет", – заявил Пригожин.