Об этом сообщил спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский, информирует Суспильное.

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал он.

Ранее руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "предположительно находился" Танцюра.

"Сегодня артиллерийскими подразделениями ЧВК Вагнера при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра", - говорится в заявлении Пригожина.

Позже Пригожин также опроверг сообщение об убийстве Игоря Танцюры.