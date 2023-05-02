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Пригожин заявил об убийстве командующего ТРО Танцоры. В ВСУ опровергли информацию

2 мая, 2023 вторник
17:37
Война с Россией

В Вооруженных Силах Украины опровергли заявления главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о якобы убийстве командующего Сил территориальной обороны Украины Игоря Танцюры под Бахмутом

Об этом сообщил спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский, информирует Суспильное.

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал он.

Ранее руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "предположительно находился" Танцюра.

"Сегодня артиллерийскими подразделениями ЧВК Вагнера при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра", - говорится в заявлении Пригожина.

Позже Пригожин также опроверг сообщение об убийстве Игоря Танцюры.

Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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