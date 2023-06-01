Пригожин заявил о выходе основной силы ПВК Вагнера из Бахмута
Утром 1 июня основатель российской ПИК Вагнера Евгений Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы из Бахмута
Видео Пригожин выложил в телеграмм-канал.
Вагнеровцы сняли разговор со своим руководителем вблизи грузового авто с бойцами, где сообщили, что в Бахмуте остается примерно 12 военных компании.
"То есть сегодня основная часть выйдет, а остальные до 5 числа, как предполагали. Теперь здесь размещаемся, на Бахмуте нас уже быть не должно. Я думаю, здесь будем дальше готовиться, отдыхать. Поздравляю в тыловой зоне", - сказал Пригожин.
Что известно о заявлениях Пригожина
Между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения.
21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу.
Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
15 мая отмечалось , что основатель российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
31 мая стало известно, что российская группа наемников ПИК Вагнера использует Twitter и Facebook для привлечения новых террористов.
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