Ответ на вопрос датского СМИ TV2 DANMARK публикует пресс-служба Пригожина.

Издание попросило главу ПИК Вагнера прокомментировать потенциал украинского контрнаступления.

"Могу сказать одно, что любое наступление и его результаты нужно оценивать после того, как у противника будет исчерпан наступательный потенциал. Насколько я понимаю, украинский наступательный потенциал еще далеко не исчерпан", - прокомментировал Пригожин.

После этого он также сообщил, что не уверен в том, что ПИК Вагнера в дальнейшем будет воевать в Украине.

"О дальнейшей работе ПВК Вагнера в Украине. Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. Как троллинг могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - пояснил Пригожин.