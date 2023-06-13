Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ПИК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
Евгений Пригожин в комментарии датским журналистам заявил, что не уверен, будет ли ПИК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине, а также добавил, что наступательный потенциал ВСУ еще далеко не исчерпан
Ответ на вопрос датского СМИ TV2 DANMARK публикует пресс-служба Пригожина.
Издание попросило главу ПИК Вагнера прокомментировать потенциал украинского контрнаступления.
"Могу сказать одно, что любое наступление и его результаты нужно оценивать после того, как у противника будет исчерпан наступательный потенциал. Насколько я понимаю, украинский наступательный потенциал еще далеко не исчерпан", - прокомментировал Пригожин.
После этого он также сообщил, что не уверен в том, что ПИК Вагнера в дальнейшем будет воевать в Украине.
"О дальнейшей работе ПВК Вагнера в Украине. Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. Как троллинг могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - пояснил Пригожин.
- 11 июня Сергей Шойгу подписал указ , согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт по минобороны РФ - одним из таких формирований может быть ПИК Вагнера. Пригожин отрицает приказ.
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