Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов должны застрелиться или их казнят на Красной площади, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пауза, которую сделало украинское военно-политическое руководство перед своим решающим ударом, оказала огромное политическое влияние на российское общество, на российскую власть, приведя ее в состояние сплошной паники. Кроме того, удары по приграничным районам - это эффективная военная операция. И уже неважно кто их осуществляет. Это расширяет линию фронта, заставляет ту же отсутствующую российскую ПВО оттягивать от театра действий. Но психологический эффект гораздо больше", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, психологический эффект также коррелируется с военным бунтом командира ЧВК Вагнера.

"Пригожин самовольно покинул Бахмут и подтвердил, что до 5 июня завершает вывод своих войск из Бахмута. Пригожин с удовольствием ожидает, как в Бахмуте будет разгромлена заменяющая их армия РФ. Пригожин говорит, что Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться или их казнят на Красной площади. Вот в таком состоянии находится российское общество. А население бежит, эвакуируясь из городов и сел Белгородской области. Российские власти готовятся к неизбежному и неотвратимому украинскому наступлению ВСУ", - отметил Пионтковский.