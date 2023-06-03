Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов должны застрелиться или их казнят на Красной площади, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что пауза перед решающим ударом ВСУ оказала огромное политическое влияние на российское общество и власть РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Пауза, которую сделало украинское военно-политическое руководство перед своим решающим ударом, оказала огромное политическое влияние на российское общество, на российскую власть, приведя ее в состояние сплошной паники. Кроме того, удары по приграничным районам - это эффективная военная операция. И уже неважно кто их осуществляет. Это расширяет линию фронта, заставляет ту же отсутствующую российскую ПВО оттягивать от театра действий. Но психологический эффект гораздо больше", - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, психологический эффект также коррелируется с военным бунтом командира ЧВК Вагнера.
"Пригожин самовольно покинул Бахмут и подтвердил, что до 5 июня завершает вывод своих войск из Бахмута. Пригожин с удовольствием ожидает, как в Бахмуте будет разгромлена заменяющая их армия РФ. Пригожин говорит, что Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться или их казнят на Красной площади. Вот в таком состоянии находится российское общество. А население бежит, эвакуируясь из городов и сел Белгородской области. Российские власти готовятся к неизбежному и неотвратимому украинскому наступлению ВСУ", - отметил Пионтковский.
- Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.
- 2 июня Пригожин заявил, что пути выхода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
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