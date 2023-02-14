Пригожин заявил, что правительство РФ запретило вербовать заключенных из-за "высокой эффективности ЧВК"
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера отстранили от вербовки заключенных из-за того, что "эффективность группировки дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта"
Об этом сообщают российские СМИ.
Комментарий Пригожина опубликовал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Глава Вагнера заявил, что "эффективность" ЧВК ставит в "неудобную ситуацию определенное количество уполномоченных лиц" и "дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта."
"Слишком смелы для армии и вредны, они не дают отсидеться в кустах", - объясняет Пригожин.
Он также заявил, что "нормальное" отношение к заключенным раздражает российскую военную элиту.
"ЧВК Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты. Также, определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то смогут прославиться как ЧВК Вагнер, - кончил он.
- ПВО Украины подбила Су-24, на котором основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин якобы совершил боевой вылет в Бахмут и записал обращение к Зеленскому.
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