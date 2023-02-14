Об этом сообщают российские СМИ.

Комментарий Пригожина опубликовал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Глава Вагнера заявил, что "эффективность" ЧВК ставит в "неудобную ситуацию определенное количество уполномоченных лиц" и "дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта."

"Слишком смелы для армии и вредны, они не дают отсидеться в кустах", - объясняет Пригожин.

Он также заявил, что "нормальное" отношение к заключенным раздражает российскую военную элиту.

"ЧВК Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты. Также, определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то смогут прославиться как ЧВК Вагнер, - кончил он.