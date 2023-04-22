Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пригожина, сын Пескова якобы служил заряжающим в расчете на реактивную систему залпового огня "Ураган", а его документы были оформлены на другое имя.

"Я его взял к себе, сменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы. Его поставили членом расчета на "Ураган". Он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала" , – рассказал Пригожина.

Он добавил, что Дмитрий Песков "обратился за советом летом прошлого года, поскольку его сын собрался ехать на войну против Украины и "отговаривать было бесполезно".

В сентябре 2022 года российские ведущие канала "Популярная политика" в прямом эфире звонили по телефону сыну спикера президента РФ Николаю и под видом военкома предложили ему явиться для осмотра на следующий день, на что он ответил отказом.

Сын Пескова заявил, что не соглашается идти на войну добровольцем, но готов воевать по просьбе российского диктатора Владимира Путина.