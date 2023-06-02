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Пригожин заявил, что минобороны РФ заминировало пути ухода вагнеровцев из Бахмута

2 июня, 2023 пятница
21:30
Война с Россией

Основатель российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что пути ухода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями Министерства обороны России

Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

"Незадолго до выхода мы проявили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида. Все это было на управлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закладывали эти снаряды представители Министерства обороны России.

"На вопрос, зачем они это делали, они тыкали пальцем вверх. Данные заряды не было необходимости закладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК Вагнера, - отмечает он. пресс-служба.

По его словам, сейчас ведется расследование.

Также он отметил, что на 2 июня практически 99% вагнеровцев вышли из Бахмута. Теперь же там якобы находятся только представители Минобороны РФ.

Что происходит в Бахмуте

20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут .

25 мая террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.

Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Украина
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
Вагнергейт
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