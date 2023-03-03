Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Руководитель российского ПИК Вагнера записал видео, где утверждает, что находится в Бахмуте, окруженном войсками РФ. Отмечается, что на самом деле его создали в селе Прасковьевка, о захвате которого противник объявил 20 февраля.

"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства. Российское командование избегает посещения передовой, а сам Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу", - утверждали в Центре.