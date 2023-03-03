Пригожин записал видео, где "находится в окруженном РФ Бахмуте" - это дезинформация, - Центр стратегических коммуникаций
Руководитель ПИК Вагнера Евгений Пригожин записал видео, где заявил, что находится в окруженном РФ Бахмуте: на самом деле его сделали в селе Парасковеевка
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Руководитель российского ПИК Вагнера записал видео, где утверждает, что находится в Бахмуте, окруженном войсками РФ. Отмечается, что на самом деле его создали в селе Прасковьевка, о захвате которого противник объявил 20 февраля.
"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства. Российское командование избегает посещения передовой, а сам Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу", - утверждали в Центре.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области.
- А в ГПСУ отчитались о ситуации с подразделениями пограничников в Бахмуте и рассказали об отраженных штурмах россиян.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.42
Покупка 38.42Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное