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Пригожин закрывает свой медиахолдинг "Патриот"

30 июня, 2023 пятница
21:48
Мир Евгений Пригожин

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга вожака ЧВК Вагнера Евгения Пригожина "Патриот". Входящие в холдинг издания сообщили о закрытии

Об этом сообщает российские СМИ.

В частности, под блокировку Роскомнадзора попали издания РИА ФАН, "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости". Их сайты внесены в реестр запрещенных порталов Роскомнадзора.

Кроме того, недоступен портал медиагруппы "Патриот", объединяющий все подконтрольные Евгению Пригожину издания. Хотя сайт медиагруппы не значится в реестре Роскомнадзора.

Как сообщают СМИ, Пригожин объявил руководителям "Патриота", что холдинг "уходит из публичного поля"

Главный редактор РИА ФАН Кристина Масенкова сообщила, что издание прекращает работу. Также о закрытии уже официально сообщило издание "Невские новости", также входившее в медиахолдинг "Патриот".

Накануне завершения работы сообщила социальная сеть ЯRus, которую финансировал Пригожин. В компании объяснили закрытие "нестабильной политической ситуацией".

Пригожин объединил свои СМИ и фабрику троллей в единый холдинг "Патриот" 2019 года. Также он возглавил попечительский совет медиагруппы, хотя к этому отрицал свою причастность к изданиям и "фабрике троллей".

  • Накануне российские СМИ сообщали , что после попытки неудачного мятежа ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным его "фабрика троллей" не работала почти неделю. Сейчас ей ищут нового руководителя

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря НДС Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил , что из-за прибытия ЧВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.
Россия
пропаганда
Евгений Пригожин
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