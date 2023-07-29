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Пригожин закончит в Гааге с Путиным или диктатор его ликвидирует, - Порошенко

29 июля, 2023 суббота
11:44
Новости

Петр Порошенко в эфире румынского телеканала Antena 3 CNN заявил, что у лидера террористической организации ЧВК Вагнера Пригожина есть два варианта будущего – либо Гаага, либо ликвидация по указанию Путина

Экс-президент считает, что Пригожин нужен Путину для террористических операций в странах Африки, однако и эти территории постепенно выходят из-под контроля Кремля, пишет сайт партии "ЕС".

"У нас есть два возможных сценария для Пригожина. Лучший сценарий для него – чтобы и он, и Путин оказались перед Международным трибуналом в Гааге. Они должны быть за решеткой - и Путин, и Пригожин. Только так они могут спасти себе жизнь", – считает Порошенко.

"Как бы ему хорошо ни было в России, это временно. А самый реалистичный сценарий – Путин ликвидирует Пригожина, потому что он ему не нужен. Он был раньше нужен Путину для его террористических операций в некоторых африканских странах - обеспечения военного переворота, давления на режим диктатуры, попытки получить алмазы, золото и другие финансовые ресурсы через Африку. Оставляя кровь и бедность африканским народам. Теперь, когда заменили командира ЧВК, он Путину не нужен. Поэтому Путин однозначно заинтересован в ликвидации Пригожина. И я ожидаю, что это произойдет в очень, очень недалеком будущем", – прогнозирует пятый президент.

"Но сейчас политика Путина даже на африканском континенте неэффективна. Он пытался пригласить всех африканских лидеров в Россию на саммит Россия - Африка. Во-первых, большая часть африканских лидеров отказались ехать в Россию, понимая, насколько Путин токсичен и изолирован. И даже с учетом того, что Путин хочет подкупить африканских лидеров, дав им бесплатно зерно. Однако это не работает", – констатирует Порошенко.

"И вторая позиция: даже те, кто был готов приехать, делают заявления с призывом к России не играть в грязные игры с зерновым коридором и немедленно возобновить соглашения ради спасения мира и снижения цен на продовольствие. Речь идет не только о физическом наличии зерна, но и о цене для самых бедных стран. И я абсолютно уверен, что это очередное поражение Путина на дипломатическом пути", – резюмирует Петр Порошенко.

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