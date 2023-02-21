Пригожин за четыре года заработал $250 млн на подсанкционных компаниях в Африке и Сирии, - FT
Стало известно, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, несмотря на санкции, заработал минимум $250 млн на добыче нефти, газа, алмазов и золота в Сирии и Африке.
Об этом в расследовании сообщили Financial Times .
Журналисты проанализировали отчеты ряда компаний Пригожина: Евро полис, M Invest и Меркурий.
Санкции против "Евро полиса", занимающейся добычей нефти, США ввели в 2018 году, однако это почти не повлияло на ее деятельность - в 2020 году компания имела продажи на сумму $134 млн, а чистая прибыль в этом году составила $90 млн.
Издание отмечает, что компания получила концессии на добычу топлива в Сирии от президента страны Башара Асада в обмен на защиту вагнеровцами этих месторождений от ИГИЛ во время гражданской войны.
В декабре 2021 года доходы компании упали, но все еще составляли $92 млн.
Компания "M Invest", специализирующаяся на добыче золота в Судане, в июле 2020 года попала под санкции США. Уже в 2021 году, по данным издания, компания заработала $2,6 млн.
Компания "Меркурий", занимающаяся добычей нефти в Сирии, попала под европейские санкции в 2021 году. За три года до этого был задекларирован доход на сумму $67 млн, однако после этого был задекларирован нулевой доход. Отмечается, что это было сделано, чтобы перевести компанию в другие не попавшие под санкции структуры.
Также издание отмечает, что две компании, отгрузившие промышленное оборудование для организаций, связанных с ЧВК Вагнера в Судане и Центральноафриканской Республике, получили более $6 млн дохода до конца 2021 года.
Financial Times отмечает, что эти данные основываются на последних доступных отчетах, датируемых декабрем 2021 года. В расследовании не учитывались внутренние российские предприятия Пригожина, являющиеся основой его дохода. Подсчеты были произведены с учетом текущего курса рубля к доллару.
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