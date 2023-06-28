Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Очевидно, что бунт Пригожина – это попытка перехвата власти Путина, то есть захвата ее другой силой. Это была попытка ФСБ снять Путина. Удалась ли она - увидим в ближайшее время. Мы должны понять, приведет ли путч Пригожина к каким-либо изменениям в российской внешней политике, и если приведет, то к каким… Тогда поймем, ради чего люди, пытавшиеся снять Путина, устроили этот переворот. Есть два вопроса на повестке дня – это война в Украине и подготовка ядерного удара по Восточной Европе. Нужно внимательно следить, будут ли изменения в этих двух аспектах в российской внешней политике", – объяснил Фельштинский.

По словам политолога, факт, что Путин сбежал из Москвы, как только стало известно, что Пригожин движется на столицу РФ, свидетельствует: глава Кремля понял, что совершается переворот и за Пригожиным стоят какие-то силы.

"Единственной такой силой могла быть ФСБ. Бывший заключенный Пригожин приблизился к Путину. Такая фантастическая история могла произойти лишь в одном случае: если Пригожин был давно завербован и стал агентом ФСБ. Все проекты Пригожина были согласованы с этой службой, то есть это и были проекты ФСБ. Именно так и нужно смотреть на главаря ЧВК Вагнера - как на агента ФСБ, который выполнял те или иные задачи. Последней задачей Пригожина в России была попытка переворота в рамках попытки свержения власти Путина. А может, его уже и устранили, просто мы этого не знаем", - предположил Фельштинский.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .