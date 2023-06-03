Пригожин выдвинул ультиматум в отношении Белгородской области РФ
Владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обещает заняться защитой пограничной Белгородской области РФ, если на это не способны подразделения министерства обороны страны-агрессора
Такое заявление руководителя наемников его пресс-служба обнародовала сегодня, 3 июня 2023 года.
"Если министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш русский народ, всех проживающих там. Подчеркиваю, защитим наш народ: россиян, дагестанцев, чеченцев, любого и этнических украинцев в том числе", - отметил Пригожин.
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При этом он повторил свое стандартное требование к ведомству Сергею Шойгу, с которым главарь вагнеровцев постоянно выступал в Бахмуте.
"Ждать приглашения и спрашивать "Можно нам или нет?" мы не будем. Единственное, будем требовать боеприпасы, без них бесполезно приходить, как говорится, с голой задницей на мороз", - подчеркнул Евгений Пригожин.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили в городе Шебекино.
Сегодня, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
- Как заявляет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, вагнеровцы из Бахмута окончательно не вышли. По ее словам, сейчас они там учат новоприбывших российских окупантов.
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