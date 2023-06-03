Пригожин выдвинул ультиматум в отношении Белгородской области РФ

Такое заявление руководителя наемников его пресс-служба обнародовала сегодня, 3 июня 2023 года.

"Если министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш русский народ, всех проживающих там. Подчеркиваю, защитим наш народ: россиян, дагестанцев, чеченцев, любого и этнических украинцев в том числе", - отметил Пригожин.

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При этом он повторил свое стандартное требование к ведомству Сергею Шойгу, с которым главарь вагнеровцев постоянно выступал в Бахмуте.

"Ждать приглашения и спрашивать "Можно нам или нет?" мы не будем. Единственное, будем требовать боеприпасы, без них бесполезно приходить, как говорится, с голой задницей на мороз", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили в городе Шебекино.

Сегодня, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.