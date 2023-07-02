Нас, украинцев, можно понять. Лучший сценарий, приближающий нашу победу или предохраняющий будущее наших детей от повторения войны – это распад России. Потому пригожинский бунт большинством украинцев был воспринят как начало гражданской войны в РФ. Эта война стала бы одновременно и путем к распаду России, и местью за смерти украинцев.

Несколько месяцев мы с интересом наблюдали развитие конфликта между Пригожиным и российским военным командованием, даже не надеясь, что это может перерасти в "поход на Москву". И вдруг…

Как оказалось, нашлось немало россиян, также возлагающих на Пригожина надежды на изменения и наказания генералов-коррупционеров или даже всей элиты, чьи дети, как говорил глава ППК "Вагнер", не воюют. Как минимум, констатируем – "ликующая" в поддержку вагнеровцев на улицах Ростова толпа демонстрирует, что революционный потенциал в российском обществе есть. Он левацкий, и никак не либерально-демократический. Однако сам факт наличия протестных настроений в РФ и готовности многих открыто демонстрировать поддержку народному герою (пусть и ненастоящему, и не народному) – уже можно оценивать как неплохую перспективу для предстоящей внутриполитической дестабилизации РФ.

Почему же Пригожин так быстро всех разочаровал, а его "марш справедливости" не стал не только началом гражданской войны, но даже мятежом?

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Не захотел проливать кровь соотечественников? Раньше проливал, и без совести. По собственным оценкам Пригожина, его ЧВК потеряла в мясных штурмах против Украины 20 тыс. бойцов. По нашим данным – в разы больше. Также можно вспомнить и кувалду, и расстрелы своих же раненых, снятые на камеры украинских дронов, и издевательства над российскими военнослужащими, о которых рассказывал взятый ПВК в плен российский офицер, и "заградотряды", и, в конце концов, сбитые во время марша вертолеты и самолет ВС РФ.

Возможно, Пригожин увидел бесперспективность своего плана – захватить министерство обороны и генеральный штаб, взять в плен Шойгу и Герасимова. Действительно было бы непонятно – а дальше что? Вместе с тем несложно было предсказать такую бесперспективность уже в начале похода на Москву.

Эмоциональный порыв? Тоже нет. Уже существует немало свидетельств, включая данные разведки США, о длительной подготовке этого похода.

Пригожина кто-то предал – обещал поддержку в Москве, но передумал или не смог? Вот эта версия уже более похожа на правду. Однако, прежде чем делать вывод о перспективах мятежа московских элит против путинского режима, нужно учесть несколько факторов:

Во-первых, обратим внимание на главное, что во время своего марша Пригожин не критиковал самого Путина. Пригожин ни разу не сказал, что собирается захватить Кремль, правительство или еще что-нибудь кроме МО и ГШ РФ. Как бы сегодня ни рассказывали о слабости и испуге Путина, факт остается фактом – Пригожин остановился именно после обращения президента РФ, возбуждения уголовного дела против него ФСБ и предложенного ЧВК сценария ухода.

Сегодня многие, и, в первую очередь, в самой России, задают вопрос – как так, дело закрыли, 20 погибших летчиков простили? Как будто ничего и не было. Поругались, помирились, разбежались. И все это в течение одного дня. Неужели Путин так слаб, а Москва такая незащищенная, что испугалась 25 тыс. пригожинских бойцов (при том, что, как известно, 25 тыс. человек у Пригожина не было).

Ответ на эти вопросы хорошо иллюстрировать народной поговоркой – "ворон ворону глаз не выклюет".

Чтобы понять: что это было, если не мятеж; почему Пригожин не стал началом гражданской войны в России; и почему россиянам тоже не стоит надеяться на Пригожина-защитника простых смертных, следует понять – а кто такой этот Пригожин, и почему ему так много разрешено?

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Пригожин, как известно, начал свое головокружительное восхождение "из грязи в князи", из тюрьмы. Еще в 90-х силовые структуры РФ срослись с организованной преступностью (в первую очередь, речь идет о ФСБ, о чем, в частности, рассказывал отравленный полонием в Лондоне Литвиненко). По сути, эта мафия и есть сегодняшнее ФСБ и другие силовые структуры России. Или больше, понимание России как fail state быстро перерастает после бунта Пригожина в концепцию mafia state.

Мы не знаем (и это не важно), какими талантами молодой Пригожин заинтересовал эту организованную преступность, однако очевидно, что освободившись досрочно, он резко изменил свою жизнь к лучшему. Настолько лучше, что "дорос" до личного обслуживания Путина и его достопочтенных гостей (президента Франции Жака Ширака, например) в своем собственном ресторане. Того же Путина, который бункерный. Боящийся быть отравленным, зараженным болезнью. (Военкоры, недавно встречавшиеся с президентом РФ, проходят 14-дневный карантин, несмотря на факт, что эпидемия ковида уже закончилась). Конечно, случайный человек Путина бы не кормил.

Пригожинские тролли работали на интересы российских властей. Так же как ЧВК "Вагнер" выполняла специфические миссии в других странах в интересах Кремля по принципу "нас там нет". Все это не только коммерческие заказы, которые удавалось получать Пригожину. Это очень специальные спецоперации российской страны, которые реализуются силами особых операций.

Это и есть нужные нам ключи к пониманию того, что Пригожин – это человек системы. И эта система – спецорганы РФ. Какие именно, мы можем только догадываться. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что Пригожин является значимым элементом хрупкой системы сдерживаний и противовесов силовых структур РФ.

Конфликт Пригожина с русской армией, это не его личная эмоция. Широкомасштабная агрессия против Украины пошла не по плану, и за предстоящий проигрыш РФ в Украине кто-то ответит. Такими ответственными будут назначены именно военные. Тем более что российские генералы дают немало поводов. Да, нападение на Украину было авантюрой Кремля. Но и армия, в реформирование которой вкладывались большие финансы, оказалась отнюдь не второй в мире и совсем не современной. Генералы врали и воровали до войны, и продолжают воровать и лгать сегодня. Как и все элиты режима Путина. Генералы, ожидаемо, не захотят быть ответственными за поражение и не захотят оказаться на российской скамье подсудимых после проигранной войны. На случай их возможного противодействия будущим арестам, уже в октябре прошлого года личная армия Путина ФСО провела на улицах Москвы учения, в которых отрабатывалось противодействие захвату Кремля.

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За прошедшие осень и зиму мы могли наблюдать за информационной кампанией в РФ против собственных военных, фронтменами которой были именно Пригожин и Кадыров. Все это явилось результатом недовольства в Кремле тем, как плохо воюют ВС РФ. Однако во время войны (и это вполне логично) в ожидании украинского летнего наступления Путину пришлось пойти на временное примирение. Армия ему нужна сейчас больше, чем ЧВК и даже ФСБ, которые вместе с тем вполне могут понадобиться завтра, после поражения в Украине. Конфликт между лагерями силовиков попытались публично свернуть, Кадыров принял сторону Путина (там деньги), а вот Пригожин не смог затормозить. Эксцесс исполнителя. Отправной точкой стало распоряжение Путина подписать вагнеровцам контракты с МО. Выходило, что у Пригожина и той силовой структуры, которую он представляет, отбирают мощное военное формирование, передают его оппонентам, а также отнимают бизнес, который является причиной возникновения всех других бизнесов (к контрактам на школьное питание в Москве). Рядовые вагнеровцы тоже не захотели становиться простыми солдатами-смертниками в бездумных мясных штурмах русских генералов.

Самого по себе Пригожина никто бы не помиловал. Но основная функция президента РФ выступать посредником в конфликтах элит.

Российское издание "Медуза" узнало, что в день своего мятежа Евгений Пригожин пытался поговорить с Путиным, но тот отказался, не его уровень. Переговоры проводила группа высокопоставленных чиновников, среди которых были глава администрации президента Антон Вайно, секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев (глава ФСБ с 1999 по 2008 год) и посол РФ в РБ Борис Грызлов. В этом списке Патрушев, очевидно, является ключевой фигурой. Консенсус был найден и, по-видимому, найдена новая задача для ЧВК, что стало неплохим бонусом в процессе уговаривания Путина. Речь идет о передислокации в Беларусь. Скорость согласования с Лукашенко свидетельствует не об инсценировке или "многоходовке" пригожинского бунта, слишком большие имиджевые потери понесло российское руководство за один день. Здесь мы, скорее, можем констатировать уровень несамостоятельности и зависимости самопровозглашенного президента РБ.

Убьют Пригожина позже или нет – уже не важно.

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Важны выводы, которые мы можем сделать из этой истории?

Во-первых, существует сценарий обвинения русской армии в войне и поражения в войне. Это создает потенциал для послевоенной дестабилизации внутри РФ.

Во-вторых, Россия, конечно, не государство, это fail state. Все держится на договорах групп влияния, и этот баланс весьма шаток. Серьезные испытания войной и санкциями этот баланс уже сегодня разрушают.

В-третьих, в силовых структурах РФ сформирован запрос на прекращение войны и на Путина оказывается определенное давление, свидетельством тому являются и странные заявления о переговорах со стороны самого Путина, и более прямые заявления самого Пригожина.

И последнее, – у российского общества есть протестные настроения большевистского толка, по принципу – отобрать и поделить, что является плодотворной почвой для внутриполитической дестабилизации, которая может развиться в РФ при благоприятных условиях и при наличии популярного лидера.

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Об авторе. Ирина Павленко, заведующая отделом Национального института стратегических исследований, эксперт Института трансформации Северной Евразии

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