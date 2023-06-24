Все его слова и острые изречения в адрес русской армии нужно рассматривать именно через эту призму: слова врага, желающего вас убить.

Заявление Пригожина, что Украина никак не угрожала России, а войну развязал Шойгу, таргетированная не на россиян, как поспешили заявить некоторые "эксперты" и не свидетельствует о готовности капитулировать.

Я специально просмотрел паблики военкоров, щедро прикормленных Пригожиным. Ни один не запостил это интервью. Это значит, что слова Пригожина направленные не на русских, а на нас с вами.

Зачем? Если не забывать, что Пригожин – враг, цель я вижу единственную. Создать в Украине иллюзию, что есть россияне, с которыми можно договариваться. А потом создать в Украине спрос на переговоры.

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Сделать так, чтобы люди в Украине потребовали переговоров от Зеленского. Сейчас такого спроса нет. А единственный приемлемый для Московии выход из войны – переговоры, на которых они обманут Украину, как делали уже миллион раз, и зафиксировать за собой захваченные территории и снять западные санкции.

Именно поэтому Пригожин уже довольно давно звучит приятно для украинского уха и рубит правду-матку, что россияне терпят поражения и значительные потери. Именно поэтому он так стремится убаюкивать украинцев ложью о себе, как не такого уж плохого врага.

Важно не дать врагу втереться в доверие и навязать украинцам свои идеи. Мирные переговоры, продвигаемые Пригожиным, неприемлемы без возвращения всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс, выдачи суда военных преступников, выплаты репараций и демилитаризации Московии.

Красивый враг. Враг хитер, жесток и коварен. Он хочет нас убить. Помним.