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Пригожин впервые появился на публике после мятежа и приехал на форум с участием Путина

27 июля, 2023 четверг
15:17
Мир

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия-Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа. На том же форуме присутствовал президент РФ Владимир Путин

Об этом пишет CNN .

Фото с форума опубликовал провагнеровский телеграмм канал "Оркестр Вагнера". Позже канал обнародовал фото Пригожина и директора издания "Afrique media".

Отмечается, что на форуме он встречался с африканскими дипломатами, однако CNN не удалось установить, какое должностное лицо изображено на фото.

Отмечается, что после мятежа Пригожина видели на публике только 19 июля, когда он якобы появился на видео из Беларуси, где приветствовал вагнеровцев на базе в Осиповичах. Позже директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что глава ЧВК был в Минске.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
Африка
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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